Глава РЖД искал и не нашел в России бронепоезд
Москва, 26 сентября, 2013, 19:59 — ИА Регнум. Министр культуры России рассказал сегодня, 26 сентября, журналистам, собравшимся в отреставрированных Агатовых комнатах в "Холодных банях" в Царском Селе, что совместно с
По словам Якунина, "поскольку реставрировать нечего, придется сделать бронепоезд"
Напомним, что реставрация Агатовых комнат велась в рамках государственно-частного партнерства. В октябре 2010 года между ГМЗ "Царское Село", ОАО "РЖД" и благотворительным фондом "Транссоюз" было заключено трехстороннее соглашение на выделение средств для научной реставрации павильона, которая должна быть закончена в 2013 году. Соглашение выполнено с обеих сторон.