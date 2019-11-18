Москва, 26 сентября, 2013, 19:59 — ИА Регнум. Министр культуры России рассказал сегодня, 26 сентября, журналистам, собравшимся в отреставрированных Агатовых комнатах в "Холодных банях" в Царском Селе, что совместно с РЖД планируется отреставрировать бронепоезд для участия в исторических реконструкциях. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на церемонии окончания реставрации Агатовых комнатах присутствовал и глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин . Он отметил, "в России не осталось ни одного бронепоезда - я искал и не нашел".

По словам Якунина, "поскольку реставрировать нечего, придется сделать бронепоезд"

Напомним, что реставрация Агатовых комнат велась в рамках государственно-частного партнерства. В октябре 2010 года между ГМЗ "Царское Село", ОАО "РЖД" и благотворительным фондом "Транссоюз" было заключено трехстороннее соглашение на выделение средств для научной реставрации павильона, которая должна быть закончена в 2013 году. Соглашение выполнено с обеих сторон.