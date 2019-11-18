Ярославль, 18 ноября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. АО «ПАТП-1» города Ярославля намерены заключить лизинговые соглашения на поставку 18 автобусов «ЛиАЗ» и 10 «Газелей Next». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок. Оба конкурса объявлены 15 ноября. Поставка взятой в лизинг автотехники запланирована на конец декабря 2019 года. Максимальная стоимость контракта на «ЛиАЗ-429 260» или его аналог составляет 238,8 миллионов рублей, конкурс по «Газелям Next» объявлен на сумму 29,48 миллиона рублей. Вместимость «ЛиАЗа» обозначена в 75 пассажиров, в «Газели» 19 пассажирский сидений. Лизинговые соглашения заключаются на срок от 36 до 49 месяцев. Авансовый платеж за 18 автобусов составляет 6,7 миллиона рублей, за 10 машин марки «Гаpель Next» необходимо будет выплатить в качестве аванса 3,3 миллиона рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM «ПАТП-1» в середине октября уже получило 14 новых автобусов, на приобретение которых пришлось взять кредит, взятый под залог собственной базы и самих машин.