Северобайкальск, Бурятия, 18 ноября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии в Северо-Байкальском районе Бурятии погиб водитель ВАЗ-21 214. Как сообщили ИА REGNUM в МВД республики, инцидент произошёл утром 18 ноября.

Сайт МВД Бурятии: 03.мвд.рф Легковушка в Бурятии попала под грузовик

Отмечается, что 56-летний водитель «Жигули» проехал на перекрёстке улиц Вокзальная-Кедровая в посёлке Кичера, не убедившись в безопасности маневра. В результате он столкнулся с грузовиком «Урал» под управлением 48-летнего местного жителя.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в МВД.

Напомним, на выходных в Еравнинском районе Бурятии произошла авария, в результате которой погибли четыре человека. Как сообщало ИА REGNUM, погибшие — молодые люди и девушки в возрасте от 17 до 20 лет.

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