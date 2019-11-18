Москва, 18 ноября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Москве ликвидирован пожар в промышленном комплексе на северо-западе города. Об этом 18 ноября сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Moscow.mchs.ru Пожарный

«Принятыми мерами в 10:43 пожар был локализован и в 10:58 ликвидирован», — говорится в информации.

Площадь пожара составила 600 метров. Загорелся склад по адресу ул. Маршала Прошлякова, д. 20. Информации о пострадавших пока нет.