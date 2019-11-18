Тбилиси, 18 ноября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В офисе правящей партии Грузии «Грузинская мечта» проходит совещание лидеров партии. «Грузинская мечта» не собирается пересматривать систему выборов и не намерена проводить внеочередные выборы из-за требований оппозиции. Об этом 18 ноября заявил журналистам генеральный секретарь партии мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Associated Press Акция протеста у парламента Грузии в Тбилиси

Напомним, главными требованиями оппозиции на митингах в Тбилиси с 14 ноября были — проведение досрочных выборов по пропорциональной системе и отставка правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 ноября парламент Грузии провалил законопроект о введении пропорциональной системы выборов. Оппозиция в ответ объявила бессрочную акцию протеста.