Омск, 18 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Омске за десять месяцев 2019 года зарегистрировано 1841 дорожно-транспортное происшествие, что на 1,8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года (1874 ДТП). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в мэрии Омска, ссылаясь на информацию городского департамента транспорта.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автомобильное движение в Омске

Число столкновений уменьшилось на 0,5% (с 790 до 786); наездов на пешеходов — на 2% (с 601 до 589); опрокидываний — на 16,7% (с 42 до 35) и так далее.

По словам замдиректора департамента транспорта Вадима Кормильца, обращает на себя внимание то, что снизилось количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями (на 0,8%, с 1216 до 1206).

«Это в определённой степени связано с наличием дорожной разметки, обустройством средств организации дорожного движения, а также улучшением технического состояния городских дорог», — подчеркнул Кормилец.

Он напомнил, что в Омске в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексно отремонтировали 18 дорог (почти 43 километра).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске, по данным городской администрации, стало меньше ДТП и смертельных случаев в результате аварий.

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