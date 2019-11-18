Москва, 18 ноября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Москве локализовали крупный пожар на северо-западе города, сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатели на месте пожара

«Принятыми мерами в 10:43 пожар был локализован», — говорится в информации.

Сведений о пострадавших в МЧС пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Москвы горит складской комплекс. Площадь пожара составила 600 кв. метров. Имелся риск перехода огня на другие здания.