Кишинёв, 18 ноября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Первый международный визит нового премьер-министра Молдавии Иона Кику будет совершен в Россию. Об этом сам глава молдавского правительства сообщил во время брифинга 18 ноября.

Presedinte.md Ион Кику

«Сотрудничество с РФ имеет большую важность для Молдавии. У нас накопилось очень много проблем», — отметил премьер-министр.

Он рассказал, что имеются вопросы относительно транспортного сообщения между странами, а также в области торговли и поставок природного газа.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября прежнее коалиционное правительство Молдавии было отправлено в отставку из-за распада правящей коалиции. Ион Кику на должность главы нового правительства был предложен президентом Молдавии Игорем Додоном. 14 ноября новый премьер-министр и члены правительства были приведены к присяге.