Астрахань, 18 ноября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В Астраханской области с 15 по 17 ноября задержали 35 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказались от освидетельствования. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пьяный водитель

Профилактические рейды проводились на территории области с вечера 15 ноября. В нетрезвом виде за рулём находились 19 водителей. Ещё 12 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Всем им грозит лишение прав до двух лет и штрафы на 930 тысяч рублей.

Также за это время четыре человека были пойманы на повторном нарушении. В отношении них за вождение в нетрезвом виде возбудили уголовные дела. Всего за выходные в регионе было составлено 3529 административных протоколов о нарушениях Правил дорожного движения.