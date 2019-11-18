Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Очередной шестивагонный состав типа «НеВа», произведенный ООО «Вагонмаш», досрочно поступил в Петербургский метрополитен в рамках программы обновления составов. Об этом сообщает 18 ноября пресс-служба подземки.

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Поезд типа «НеВа»

Поезд уже прибыл в электродепо «Невское». В ближайшее время он выйдет на третью («зеленую») линию метро, где такие составы впервые появились перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

«Это пятый состав из семи, предусмотренных действующим контрактом. Ожидается, что оставшиеся два состава производитель передаст метрополитену до конца 2019 года», — отметили в пресс-службе Петербургской подземки.

Главное отличие новых вагонов — асинхронный тяговый привод (АТП), позволяющий экономить до 30% электроэнергии. Кроме того, в вагонах «НеВа» — повышенная шумоизоляция и более плавный ход.

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Напомним, ранее власти Петербурга заявляли о планах обновить половину всего подвижного состава городской подземки. В настоящий момент в метро используется порядка 1900 вагонов, их средний износ составляет 60,7%.