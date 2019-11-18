Челябинск, 18 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала 2019 года зафиксировано 60 случаев бешенства среди животных. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Бешенство

Подобные ЧП происходили в 52 населённых пунктах. После них в территориях вводился карантин.

В 2018 году на такой же период было лишь 40 случаев бешенства. Таким образом, по сравнению с прошлым годом в 2019-м число таких случаев возросло на треть.