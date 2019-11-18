Москва, 18 ноября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Депутат Александр Ной не просто сказал, что ЕС не нужен СПГ из США, он призвал подумать о встречных санкциях против США, если Вашингтон введет санкции из-за «Северного потока — 2» против компаний из Германии и других стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова депутата о том, что Европе не нужен американский сжиженный газ.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Промышленники Германии традиционно оказывают огромное влияние на бундестаг, и для них российский газ — это залог их конкурентноспособности, в том числе и перед американскими компаниями.

СПГ из США, во-первых, дороже, а во-вторых, его доминирование в энергетическом балансе ЕС делает европейских промышленников заложниками Вашингтона.

А с российскими промышленниками такой конкурентной борьбы нет. У России и стран ЕС мало пересекается товарная линейка и по составу, и по местам продаж», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге депутат Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ.

Читайте также: Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага