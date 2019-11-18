Москва, 18 ноября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Основным фактором влияния на глобальные рынки остается переговорный процесс США — Кита, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

«Китайское информационное агентство Global Times сообщает, что 18 ноября в Пекине начнется новый раунд торговых переговоров. Главными на повестке будут вопросы разрядки напряжения в сфере политики и торговли.

Российский рубль укрепился к концу прошедшей недели. Курс доллара США снизился в район отметки 63,75 руб., евро торговался около 70,45 руб. Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2.4% до 27 327 контрактов.

Отчет отражает изменения за неделю до 12 ноября. Фьючерс североморской смеси Brent вырос в цене до $62,70 за баррель. Ну и наконец, приближение налогового периода в РФ. Все эти факторы будут способствовать укреплению российского рубля в обозримой перспективе.

Сегодня в течение дня курс доллара, скорее всего, закрепится ниже 63,90 руб. с перспективой снижения к 63,50 руб. Курс евро, за счет роста курса единой валюты на международном рынке Forex, будет торговаться вблизи отметки 70,25 руб.», — считает эксперт.

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