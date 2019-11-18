Москва, 18 ноября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В настоящее время у правительства России потрясающе низкий уровень недоверия, но он будет расти, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, показавшего, что работу правительства РФ не одобряют 46% жителей России.

Politikus.ru Михаил Делягин

«У меня нет оснований не доверять ВЦИОМ, который в настоящее время является наиболее качественным социологическим центром России. Вместе с тем результаты этого опроса вызывают у меня сильнейшие сомнения, — признался Делягин. — Представить себе, что работу правительства РФ не одобряет менее половины населения мне крайне затруднительно. Правительство проводит очень жесткий античеловеческий, антигуманный курс и антиобщественную политику. И люди это видят, как представители правительства регулярно выступают с абсолютно людоедскими заявлениями и инициативам и совершенно не стесняются своей мотивации».

Подытоживая сказанное, Делягин подчеркнул, что тот факт, что правительству РФ не доверяет меньше половины населения страны — «это потрясающе низкий уровень недоверия», который впрочем, может только расти, так как для того чтобы он начал снижаться, «правительство должно начать делать что-то полезное».

Напомним, что ранее «Независимая газета» со ссылкой на итоги соцопроса, проведённого ВЦИОМ, сообщила, что деятельность правительства России не одобряют почти 46% жителей России, а работу самого председателя правительства Дмитрия Медведева не одобряют свыше 47% опрошенных.