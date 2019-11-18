Правительство РФ проводит античеловеческую политику – Михаил Делягин
Москва, 18 ноября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В настоящее время у правительства России потрясающе низкий уровень недоверия, но он будет расти, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, показавшего, что работу правительства РФ не одобряют 46% жителей России.
Подытоживая сказанное, Делягин подчеркнул, что тот факт, что правительству РФ не доверяет меньше половины населения страны — «это потрясающе низкий уровень недоверия», который впрочем, может только расти, так как для того чтобы он начал снижаться, «правительство должно начать делать что-то полезное».
Напомним, что ранее «Независимая газета» со ссылкой на итоги соцопроса, проведённого ВЦИОМ, сообщила, что деятельность правительства России не одобряют почти 46% жителей России, а работу самого председателя правительства Дмитрия Медведева не одобряют свыше 47% опрошенных.