Якутск, 18 ноября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Мечта народа Якутии вековой давности — назвал строительство автомобильного моста через реку Лена в республике независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, доктор экономических наук Юрий Данилов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM одобрение проекта моста президентом РФ Владимиром Путиным, он отметил, что целесообразнее строить тоннельный переход, а мост — это прошлый век.

(сс) LxAndrew Река Лена и город Якутск с высокого бестяхского берега

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«Строительство перехода через реку Лена имело стратегическое значение в сталинские времена, когда вождю народов предлагали более грандиозные проекты мостов, тоннелей и иных сооружений, имевших цель достижения мирового господства военными средствами с использованием дешёвой рабочей силы, которой было с избытком.

Даже в труднейших условиях военного времени был построен самый длинный тогда в стране подводный тоннель протяженностью семь километров под рекой Амур у Хабаровска, который вступил в постоянную эксплуатацию в 1942 году. Сахалинский переход (мост или тоннель) также продукт сталинского послевоенного времени, когда уже началось ядерное противостояние СССР с США», — вспомнил историю эксперт.

Власти Якутии периодически возвращались к теме строительства моста, но особенно настойчиво звучит тема с середины 2000-х. В то время заговорили и предложили готовый мегапроект — транспортную магистраль между Азией и Америкой, с железнодорожным тоннелем под Беринговым проливом длиной в 6 тыс. км по маршруту Якутск — Магадан — Анадырь — Аляска. Такая магистраль могла бы на две недели сократить доставку грузов в страны АТР и окупиться за 13 — 15 лет.

«Мы живём в третьем тысячелетии — XXI веке, веке информационных технологий, цифровой экономики и иначе как возврат к прошлому, строительство моста назвать я не могу. Мост через реку Лена ведёт в никуда и экономически нецелесообразен. Тоннельный переход решает задачу круглогодичного автомобильного, и не только, сообщения, а также обеспечивает трубопроводную и инфраструктурную логистику республики. Мы с коллегой из региональной экономики Севера, профессором, доктором технических наук Андросовым с 2007 года опубликовали несколько статей, выполнили расчёт, оценив тогда примерную стоимость тоннельного перехода в 0,5 — 0,75 млрд долларов (курс доллара тогда был раза в 3 меньше в рублях).

И вот теперь опять с каким-то очередным упрямством появляется проект о возведении «золотого» моста. А может лучше тоннель за 40 млрд рублей построим на федеральные средства с бесплатным проездом для автолюбителей и грузоперевозчиков? Уверен, что китайские компании смогут построить тоннель за 1,5 — 2 года», — предложил экономист Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал согласие на строительство моста через Лену в Якутии. Проект он одобрил.