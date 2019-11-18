Бийск, Алтайский край, 18 ноября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Чиновники администрации Бийска, работу которых сегодня утром, 18 ноября, прервали представители Следственного комитета и ФСБ России, пояснили, с чем был связан данный инцидент. Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Правоохранители произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2. Администрация города продолжает работать в нормальном режиме», — заявляют в муниципалитете.

Также власти Бийска заверили, что глава Бийска Александр Студеникин уже выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием правительства Алтайского края и ОНФ в Барнауле по теме обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские СМИ со ссылкой на «Бийский рабочий» сообщили о задержании ряда городских чиновников. Кроме мэра города назывался бывший глава Бийска Николай Нонко. Многоквартирные дома на улице Спекова (№ 8, 8/1 и 8/2) были сданы ещё в 2012 году. Оказалось, что они были построены некачественно: зимой промерзали стены, в квартирах было очень холодно.

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