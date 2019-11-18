Красногорск, 18 ноября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Московской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, сообщили 18 ноября в пресс-службе ФСБ.

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По данным ведомства, нарколабораторию организовали граждане России и Украины для незаконного сбыта наркотиков через нелегальные интернет-магазины.

При обыске в частном доме у них были обнаружены мефедрон общей массой более 41 кг, а также не менее 500 литров наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование и химические реактивы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, три наркоторговца были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трёх жителей Москвы обвинили в организации лаборатории по производству разных видов синтетических наркотиков на территории Рязанской области. При задержании злоумышленников оперативники изъяли более 80 кг запрещённых веществ. Наркотики распространялись крупными партиями через тайники-закладки на территории различных регионов России.

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