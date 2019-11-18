Горно-Алтайск, 18 ноября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Республике Алтай синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, 18 ноября в некоторых районах республики ожидается снег, местами сильный и даже мокрый, а ветер усилится до 16 метров в секунду, в горах — до 23 м/с.

Снегопад

«В Горно-Алтайске ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, температура воздуха ночью −7…−9°С, днем −1…+1°С», — отметили в ведомстве.

Снегопад продолжится и 19 ноября, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. Однако при этом температура днём может поднять до трёх градусов тепла. В столице региона завтра ожидается около нуля градусов.

В связи с этим в МЧС призвали местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности и правила дорожного движения.

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