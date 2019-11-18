Барнаул, 18 ноября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых тоже приносит на работу еду из дома. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные соцопроса, по итогам которого выяснилось, что почти четверть жителей России недовольны своим питанием в рабочий день, она отметила:

Поль Гоген. Трапеза (Натюрморт с бананами). 1891

«Я, в основном, на домашней еде. Иногда обедаю в кафе или ресторане, совмещая трапезу с деловыми задачами. Также могу воспользоваться и столовыми в помещениях органов власти. Очень вкусные пирожки в столовой правительства Алтайского края».

Напомним, ранее «РИА Новости» со ссылкой на опрос компании HeadHunter сообщили, что четверть россиян недовольны своим питанием в течение рабочего дня, при этом большинство опрошенных приносят еду из дома.

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