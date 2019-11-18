Новый Роздол, Украина, 18 ноября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В городе Новый Роздол наблюдается критическая ситуация с отоплением и электроснабжением, сообщили 18 ноября в пресс-службе НАК «Нафтогаз» Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

«Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города», — сказано в сообщении.

«Нафтогаз» и местные власти пытаются запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска. Проблема осложняется тем, что из-за отсутствия денег с ТЭЦ уволились специалисты.

«Люди не получали зарплату от прошлого управляющего «Гарант Энерго» в течение пяти месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволились, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи», — рассказали в пресс-службе.

Представители «Нафтогаза» пригласили бывших работников ТЭЦ на встречу, которая состоится 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новый Роздол посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его визит обошёлся государственной казне в 1,5 млн гривен, что составляет треть долга местных теплогенерирующих предприятий.