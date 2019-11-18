Лондон, 18 ноября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Британское командование армии скрывало преступления военнослужащих спецотряда SAS и пехотинцев подразделения Black Watch, а также препятствовало журналистскому расследованию этих преступлений, совершенных в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на имеющиеся у него материалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия.

По данным издания, высокопоставленные лица в британской армии фальсифицировали документы, пытаясь скрыть убийства, пытки, избиения и сексуальные надругательства.

Журналисты рассказывают о давлении со стороны министерства обороны Великобритании, сотрудники которого пытались не допустить передачи материалов о военных преступлениях британцев в прокуратуру и Международный суд.

Среди преступлений без наказаний отмечается расстрел мирной семьи во время чаепития в Афганистане, издевательства над иракскими заключенными в тюрьме Басры, убийство британским солдатом полицейского Ирака и многие другие.

Сообщается, что данное расследование может помешать внедрению в законодательное поле Великобритании предложенной премьер-министром страны Борисом Джонсом инициативы, суть которой сводится к затруднению рассмотрения военных преступлений со сроком давности более 10 лет.