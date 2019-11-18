Москва, 18 ноября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Тяжелый рок и лирические песни чаще всего слушают жители России в осенний период. Об этом говорится в исследовании Mail.ru Group, основанном на данных о поиске музыкальных композиций через голосовой помощник «Маруся».

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Уточняется, что включить музыку пользователи просят в одном из пяти обращений к «Марусе», причем около трети пользователей доверяют выбор композиции голосовому ассистенту.

Летом пользователи чаще всего запрашивали музыку для бега и тренировок, но осенью таких запросов стало вдвое меньше. С сентября у «Маруси» чаще просят рок-композиции, в основном — тяжелый металл. На 17% выросло количество запросов грустной, мелодичной музыки, в первую очередь джаза и блюза.

Среди зарубежных исполнителей лидируют в запросах The Beatles, Rammstein, Black Sabbath, Passenger и Metallica, среди российских — Тимати, Монеточка, группы «Ленинград», «Би-2» и «АукцЫон».

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