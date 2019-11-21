Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Температура воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской в понедельник, 18 ноября, будет на 5−6 градусов выше климатической нормы. Днем +4…+6 гр., по области +2…+7 гр., сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Гребень антициклона, под влиянием которого остается Северная столица, обеспечит облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, временами возможна морось и туманы.

«Ветер юго-восточный 1−6 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 770 мм рт. ст., что выше нормы», — добавил специалист.

По прогнозу Михаила Леуса, тепло в Петербурге будет до четверга, но пасмурно и с небольшими дождями. Похолодание начнется в пятницу, 22 ноября, в выходные будет −4…+1 гр.

«Это похолодание лишь вернет температурный режим в рамки климатической нормы», — заметил синоптик.