Барнаул, 18 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Есть такая «народная примета»: как только участники топливного рынка заявляют о начинающихся проблемах, чиновники «включают старую пластинку» о недоливах на АЗС. Так было в разгар бензинового кризиса 2018 года, когда цена одного литра топлива по отдельным маркам и регионам перевалила за 50 рублей за литр, так происходит и сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Стоило Российскому топливному союзу указать на существенный рост зимнего дизельного топлива на мелкооптовом рынке и направить соответствующее письмо в российское правительство, как чиновники Министерства промышленности и торговли РФ объявили: фактический недолив топлива на автозаправочных станциях в России превышает норму в 2 — 3 раза.

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В частности, отмечается, что при измерении налива 10 л образцовым мерником фактически недолив составлял от 50 до 90 мл при норме не более 25 мл.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на данные 200 проверок Росстандарта, проведённых в 2019 году, оповестили о том, что нарушения, связанные с недоливом и некачественным топливом, были зафиксированы в 39 случаях.

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Но некоторые участники рынка утверждают, что в отдельных случаях недолив начался по причине бедственного положения частных компаний (60% рынка): стоимость бензина и дизтоплива на АЗС стала ниже, чем мелкооптовая на товарно-сырьевой бирже, вот и стали независимые АЗС говорить о скором разорении.

«На сегодняшний день мелкооптовые цены на зимнее дизельное топливо у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» и ПАО «НК «Роснефть» — Алтайнефтепродукт» превышают розничные цены практически на 2 руб./литр», — отмечают независимые участники топливного рынка.

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