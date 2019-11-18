Петропавловск-Камчатский, 18 ноября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Активисты ОНФ на Камчатке настояли на сносе барака, в котором самовольно поселились цыгане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снос здания

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Заброшенный дом в Елизовском районе Камчатки цыгане самовольно заняли несколько лет назад. Всё время проживания представители кочевого племени вели себя крайне асоциально — устраивали шумные гулянки, торговали запрещенными веществами. Все местные жители боялись такого соседства. Районные власти оказались не в состоянии решить проблему. В ситуацию вмешался камчатский ОНФ. По настоянию прокуратуры цыган выселили, а заброшенный дом снесли.

Как сообщало ИА REGNUM, в современной России власти зачастую не знают, что делать с цыганами, кочевой народ не может вписаться в жизни практически ни одного российского региона. При этом в СССР для цыган разрабатывали различные программы, был создан цыганский театр, государство поощряло оседлый образ жизни.