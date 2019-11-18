Тверь, 18 ноября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Петиция в адрес Росприроднадзора и Роспотребнадзора с требованием разобраться в причинах неприятного запаха, который ощущают жителя ряда улиц в Твери, опубликована на специализированной платформе в Сети, петицию поддержали более 150 человек.

Цитата из х∕ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР В противогазе

В петиции говорится, что от «тошнотворного запаха» страдают жители улиц 50 лет Октября, Мигаловская наб., Республиканская, Ленина, Конева, Б. Полевого, Академическая, Бобкова и других.

«Запах напоминает плесень или затхлость. Особенно сильно запах ощущается в районе Полиграфкомбината у трассы М10. Очень часто в воздухе присутствует запах битума или гудрона. И не менее часто воздух наполнен запахом навоза, как на скотном дворе, особенно в летнее время года», — говорится в петиции.

Авторы петиции призывают найти и наказать виновных в неприятном запахе: по их заявлению, «одиночные обращения в Роспотребнадзор и Росприроднадзор ни к чему не приводят. Только коллективная жалоба может дать результат».