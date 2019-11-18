Киншаса, 18 ноября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Президент Демократической Республики Конго (ДР Конго) Феликс Чисекеди выразил надежды на то, что заражения лихорадкой Эбола полностью прекратятся к концу 2019 года. Об этом передает RFI Kiswahili.

Борьба с Эболой. Африка

По информации радиостанции, данное заявление лидера центральноафриканской страны было сделано в Берлине сразу после начала использования в конголезском городе Гома второй вакцины от Эболы.

Отмечается, что жителям восточных районов ДР Конго будет предоставлено более 40 000 вакцин компании Johnson and Johnson. Вакцинация будет проходить в два этапа, отмечают специалисты.

Напомним, что с августа 2018 года более 3000 человек были заражены Эболой, из них было зафиксировано более 2000 случаев с летальным исходом. По словам представителей министерства здравоохранения ДР Конго, с момента начала вспышки заболевания было вакцинировано более 240 тысяч человек.