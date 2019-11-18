Абакан, 18 ноября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. На досрочные выборы главы Абакана, по данным на 18 ноября 2019 года, зарегистрирован Михаил Молчанов, выдвинутый Хакасским региональным отделением ЛДПР. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана, ссылаясь на данные городской территориальной избирательной комиссии.

Khakasiya.ldpr.ru Михаил Молчанов

Уточняется, что Молчанов предоставил все необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы мэра Абакана состоятся 22 декабря 2019 года. Это решение было принято в связи с тем, что Николай Булакин, руководивший столицей Хакасии с 1995 года, в ноябре текущего года погиб в ДТП.

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Всего свои кандидатуры на пост мэра Абакана выдвинули 13 человек, в том числе девять самовыдвиженцев.