В большинстве регионов действуют более строгие запреты, чем установленные федеральными рамками, однако говорить о решении проблемы алкоголизма и его последствий не приходится.

В настоящее время алкоголь, по федеральному закону, разрешено продавать с 08:00 до 23:00, если регионы не установили иное.

Представители «Общероссийского народного фронта» обратились в правительство России с предложением сократить на один час регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков. Как считают в ОНФ, это снизит количество преступлений и ДТП.

В настоящее время регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков (с 08:00 до 23:00) используют лишь в 22 субъектах РФ, в остальных действуют более строгие региональные нормы.

Время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время необходимо увеличить на один час. С такой инициативой в правительство РФ и профильные министерства обратились представители общественного движение «Общероссийский народный фронт».

«Опять все в одну кучу, и причины, и следствия. У нас же почему пьянство, преступность и пьяные ДТП? Потому что винные долго работают. Так, может, запретить продавать бухло по выходным, как когда-то в Скандинавии, или вообще их ликвидировать? К черту малый бизнес — Родина в опасности! Как будто абстрактный Петрович прежде, чем пойти на мокруху или сесть за руль, не стрельнет бутылёк у соседа или не накатит в ближайшей забегаловке».

Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский раскритиковал инициативу ОНФ сократить время работы винных магазинов на час и закрывать их не в 23:00, а в 22:00 по местному времени:

Предложение об ужесточении на законодательном уровне правил продажи алкоголя не окажет сколько-нибудь значимого влияния на снижение алкоголизации населения. Это наглядно видно по тем регионам, которые своими законами уже давно сократили время продажи спиртного до 21:00 (Алтайский край) и 22:0 0 (Забайкальский край) — пострадал бюджет, выросло число псевдобаров.

09:09

На сегодня в Татарии не допускается розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху:

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Данные нормы регламентированы законом РТ № 10-ЗРТ от 06.03.2015 года «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан».

09:10 Самогонный аппарат

09:12 Проект закона о торговле алкоголем через интернет Минфин РФ внесет в правительство в ближайшее время. Об этом сообщил ранее журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РоссииАлексей Сазанов. Читайте также: Законопроект Минфина об интернет-торговле алкоголем почти готов

09:13 Активно антиалкогольная кампания идёт в Якутии. В октябре 2019 года в республике насчитывалось 188 населённых пунктов, которые полностью отказались от реализации алкогольной продукции в торговых точках. Читайте также: Около 200 поселений Якутии отказались от розничной торговли алкоголем

09:13 Законопроект, направленный на запрет «рюмочных» в жилых домах, Госдума приняла в первом чтении 24 сентября. Читайте также: Госдума наделяет регионы правом запретить «рюмочные» в жилых домах

09:14 В Госдуме готовы ужесточить требования к мини-барам, открытым в жилых многоквартирных домах, например увеличить требования к занимаемым площадям. Читайте также: В Госдуме ответили на обвинении в кошмаривании кафе и баров

09:21 В Ленинградской области действует запрет на розничную продажу алкоголя с 22 часов до 9 часов утра. В этот же временной интервал запрещена продажа алкоголя в барах и буфетах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные и пристроенные помещения. В регионе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в одном здании, если они не имеют отдельных входов для посетителей и если зал магазина, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от зала предприятия общественного питания. Также полностью запрещена продажа спиртосодержащей продукции в Международный день защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня и День знаний — 1 сентября.

09:26 За барной стойкой

09:36 Тюменская область подключилась к всероссийской акции #нетналивайкам, направленной против размещения питейных заведений на первых этажах многоквартирных домов. Для Тюмени магазины разливных напитков являются настоящим бедствием. Там нередко происходят драки, а в июле был задержан нетрезвый мужчина, который приставал к 6−7-летним детям, зашедшим в такой магазин за лимонадом. Он предлагал несовершеннолетним пиво и приглашал к себе домой посмотреть мультики. Подробности: В Тюмени объявили бой рюмочным

09:36 Законопроект о залоге за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предложил принять депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме готовы обсуждать залог для пьяных водителей

09:36 В Псковской области с 8 ноября 2019 года вступили в силу изменения в региональное законодательство: теперь алкоголь запрещено продавать с 22:00 до 10:00, а не с 21:00 до 11:00, как было раньше. Необходимость таких изменений власти региона объяснили борьбой с рюмочными и псевдокафе, с которыми трудно конкурировать легальным магазинам. Также заявлялось, что с просьбой увеличить время продажи алкогольной продукции к губернатору «обращались представители общественности».

09:37 Руководство правоохранительных органов Псковской области поддержало предложение региональной власти продлить время розничной продажи алкоголя в регионе на один час вечером и на один час утром. Читайте об этом: «Мысли здравые»: начальник псковской полиции одобрил алкогольную реформу

09:39 Правительство Ямала предложило ограничение продажи алкоголя с 20:00 до 12:00. Разработан и опубликован на официальном сайте соответствующий законопроект, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На данный момент продажа алкоголя на территории Ямала запрещена с 22:00 до 10:00. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным ВЦИОМ 60% жителей России поддерживают ограничение продажи алкоголя с 20:00 до 12:00. Подробности: На Ямале предлагают кардинально изменить время продажи алкоголя

09:42 По данным Госавтоинспекции МВД РФ, в 2018 году в России по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования, произошло 18 тыс. 655 ДТП (11,1% от общего числа аварий). В них погибли 4 тыс. 422 человека, ранены 20 тыс. 629 человек.

09:43 Депутаты думы Югры выступили с инициативой ужесточения требований к выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. А именно, предлагают дополнить перечень причин для отказа в выдаче лицензии на реализацию алкоголя с учетом наличия вступившего в законную силу решения об аннулировании ранее выданной лицензии. Поправки направлены на предотвращение возникающих на практике ситуаций, когда лицензиат, нарушивший закон, создаёт новое юридическое лицо и обращается с заявлением на выдачу лицензии новому юридическому лицу, таким образом избегая заслуженного наказания. Кроме того, лицензия на реализацию алкоголя выдаётся на срок от года до пяти лет. Предлагается недобросовестным лицензиантам не выдавать вновь лицензию по истечении пяти лет со дня аннулирования прежней лицензии. Подробнее: Депутаты Югры предлагают ужесточить условия выдачи лицензий на алкоголь

09:44 В Новгородской области с августа 2017 года отменён запрет на ограничение розничной продажи алкоголя в магазинах и супермаркетах с 21:00 до 10:00, действовавший в регионе с 2013 года. Теперь в регионе спиртное в розницу можно купить с 8:00 до 23:00. Также в Новгородской области вернулась на городские фестивали, ярмарки и праздники продажа пива и медовухи. Послабления в региональной антиалкогольной политике объяснили необходимостью привлечения в Новгородскую область большего числа туристов. Подробности: Алкогольная революция: Спиртное в Новгороде вновь доступно с 8 до 23

09:52 Прилавки с алкоголем в магазине

09:55 В Псковской области за 9 месяцев 2019 года к административной ответственности за нарушения продажи алкоголя привлечены 118 лиц — больше, чем за весь 2018 год. Об этом: В Пскове насобирали 1,5 млн рублей штрафов за нарушения продажи алкоголя

10:04 В Санкт-Петербурге за последние пять лет наблюдается тенденция к снижению числа лиц, злоупотребляющих алкоголем. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, количество больных, впервые обратившихся за помощью по поводу лечения алкоголизма, за этот срок снизилось на 13 процентов. По итогам 2018 года показатели первичной заболеваемости алкоголизмом и смертности от случайного отравления алкоголем в Петербурге оказались ниже общероссийских показателей в три раза. В Северной столице розничная продажа алкоголя запрещена с 22 часов вечера до 11 часов утра. Это значительно более строгие рамки, чем минимально предусмотренные федеральным законом (с 23:00 до 08:00).

10:18 Дарья Драй ИА REGNUM

10:58 В Астраханской области с 15 по 17 ноября задержали 35 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказались от освидетельствования. В отношении четырёх человек были возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Читайте также: В Астраханской области за выходные поймали 35 пьяных водителей

11:37 Меры по сокращению времени продажи спиртного необходимы, но, предсказуемо, будут очень тяжело восприняты народом. Об этом сообщил омский политический аналитик Владимир Лифантьев, комментируя предложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и завершать его продажу в 22:00. «В Омске время продажи алкоголя региональным законом уже ранее было сокращено до 22:00. Я был бы не против, если бы сократили ещё. Меня даже устраивает вариант как в Чечне (в Республике Чечня приобрести алкоголь с высоким содержанием спирта можно только с 08:00 до 10:00 утра — прим. ИА REGNUM)», — отметил Владимир Лифантьев. Об этом: В Омске алкоголь предложили продавать по «чеченскому варианту»

11:49 В Госдуме назвали вполне логичным сокращение времени розничной продажи алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. «Многие регионы уже ограничили продажу алкоголя до 22:00. Поэтому сокращение федеральной нормы до этого времени, вполне логично», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Подробности в материале: Регионам напомнили о праве запретить продажу алкоголя

11:51 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2018 году доля потребительских расходов, использованных на покупку алкогольных напитков, несколько снизилась, хотя алкоголь по-прежнему остается весьма заметным пунктом в «потребительской корзине». Читайте также: В Петербурге и Ленобласти снизились расходы граждан на покупку алкоголя

12:00 Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил принятие пакета законов о защите инвестиций с принятием законов о виноградарстве и виноделии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Читайте также: Володин сравнил «инвестиционный кодекс» с законом о виноделии

12:02 Вячеслав Володин [© ИА REGNUM]

12:14 За десять месяцев года сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 2,5 тыс. фактов вождения нетрезвыми водителями или отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 379 человек задержаны за повторное управление в нетрезвом состоянии, 53 человека оказались за рулём с признаками наркотического опьянения. Только за минувшие выходные, 16−17 ноября, в Новгородской области были задержаны 23 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них двое сели пьяными за руль повторно. Об этом: По вине пьяных водителей на новгородских дорогах погибли 11 человек

12:30 Любое уменьшение времени продажи спиртного, безусловно, благотворно сказывается на социальной обстановке в обществе, считает председатель новосибирского информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько. «Однако предложение о сокращении вечерней продажи всего на один час представляется малопродуктивным занятием для Государственной думы и прочих федеральных органов власти. Если и обсуждать вопрос о сокращение времени продаж, то в гораздо больших размерах, — подчёркивает Крупенько. — Для большинства же граждан, которые заранее планируют какие-то мероприятия с употреблением спиртного, эти временные ограничения не представляют никакого неудобства. Поэтому если и выдвигать подобного рода инициативы, то, как минимум, в варианте 11:00 — 20:00, а еще лучше — как в Якутии сегодня: с 14:00 до 20:00». Читайте подробнее: «Лучше — как в Якутии»: что думают новосибирцы о времени продажи алкоголя

12:33 Летом 2019 года сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, жители каких российских городов больше всего выпивают на отдыхе. По результатам опроса, первую тройку любителей выпить на отдыхе составили жители Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. Самыми трезвыми туристами в России оказались жители Краснодара, Саратова, Новосибирска и Нижнего Новгорода. В середине списка — туристы из Перми, Казани и Уфы.

12:53 В России сформировалось несправедливое отношение к тем, кто не употребляет алкоголь. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил боец MMA, чемпион мира, общественный деятель Александр Шлеменко, комментируя предложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и завершать его продажу в 22:00. «Я положительно отношусь к сокращению времени продажи алкоголя и считаю, что в нашей стране сформировалось несправедливое отношение к тем, кто алкоголь не употребляет вообще. У нас получается, что человек приходит в магазин и может купить алкоголь с 08:00 до 23:00 часов, когда все люди бодрствуют. Запрет же начинает действовать в тот период, когда все и так ложатся спать и по магазинам не ходят. Получается, что люди, не употребляющие алкоголь, обделены в своих правах. Но об этом почему-то никто не говорит. Мне — непьющему человеку — неприятно смотреть на продажи алкоголя, но меня никто не спрашивает», — отметил Александр Шлеменко. Читайте также: Боец ММА: в России сформировалось несправедливое отношение к непьющим

13:01 Алкогольные напитки в Ростовской области подорожали с начала 2019 года почти на 2%, говорится в докладе Ростовстата. Согласно приведённым данным, в октябре 2019 года горячительные напитки выросли в цене на 0,1% по сравнению с сентябрём 2019 года, по сравнению с декабрём 2018 года — на 1,7%. Подробности в материале: С начала года цены на алкоголь в Ростовской области выросли на 1,7%

13:10 Куда жаловаться, если алкоголь незаконно продают в период времени, когда его реализация в розничной торговле запрещена? Сообщить о таких фактах можно в полицию круглосуточно по телефону 02 или 102 (для мобильных телефонов любого оператора связи). Также работает горячая линия Роспотребнадзора: 8−800−100−0004, с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45 (время московское). Сообщения о незаконной продаже алкогольной продукции также можно отправить на сайте Роспотребнадзора, а также на сайте независимого онлайн-ресурса «Сердитый гражданин». Кроме того, во многих регионах есть свои «горячие линии» и другие способы сообщить о торговле алкоголем в ночное время.

13:31 Прилавок с алкогольной продукцией

14:02 Одним из тех, кто регулярно обращает внимание на недопустимость торговли алкоголем в ночное время, является депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия»). В декабре 2018 года он лично провел эксперимент на предмет соблюдения торговцами в Пушкинском районе ограничений на продажу алкоголя в ночное время суток. В результате Милонову пришлось вызывать полицию для привлечения к ответственности торговцев-нарушителей. Читайте также: Милонов купил ночью пива и вызвал полицию

14:40 В Курской области с 15 по 17 ноября на управлении транспортом в нетрезвом виде попались 39 человек. Ещё семь водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Три человека были задержаны за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, они будут привлечены к уголовной ответственности. Читайте также: В Курской области за выходные в ДТП погибли четыре человека

15:12 Обращение в правительство РФ касательно сокращения времени продажи алкогольных изделий является избыточным. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия МедведеваОлег Осипов. «Обращение в адрес правительства носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ. В некоторых регионах руководители давно это сделали», — сказал Осипов.

15:17 Пьяный на улице. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:29 Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и вовсе предложил пойти на радикальные меры в вопросе времени продажи алкоголя. «Плохо, что до 22. Надо вообще до 18 [часов] сократить [время продажи алкоголя]», — сказал Онищенко.

16:47 Геннадий Онищенко. Дарья Антонова © ИА REGNUM