Екатеринбург, 18 ноября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и окрестностях резко похолодает. Столбик термометра опустится до минус 25 градусов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зима в Екатеринбурге

Похолодание начнётся 18 ноября. Самыми холодными днями недели ожидаются 19 и 20 ноября. Затем ожидается потепление.

Отметим, первая половина ноября выдалась для Урала относительно тёплой. В последние три дня (14 — 16 ноября) температура воздуха достигала плюсовой отметки, из-за чего снег начал таять, обнажив грязь.