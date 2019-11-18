Красноярск, 18 ноября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2019 года составила 48 255,3 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в Красноярскстате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 7,7%, уточнили статистики.

Самая высокая зарплата зарегистрирована в области добычи полезных ископаемых (105 830,3 рубля), самая низкая — в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (26 864,4 рубля).

Средняя зарплата в области образования — 36 137,6 рубля, в здравоохранении и социальных услугах — 41 396 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что средний уровень зарплат врачей составил 79 тыс. рублей.

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