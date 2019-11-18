Сатка, Челябинская область, 18 ноября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В челябинском посёлке Рудничный на пожаре погибли два человека. Трагедия произошла ночью 17 ноября в частном доме, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Расследование пожара

Сгорели сам дом и надворные постройки. Известно, что отопление здесь было печное. При тушении огня нашли тела женщины 1975 года рождения и мужчины 1967 года рождения.

Сейчас дознаватели выясняют причины ЧП.