Пермь, 18 ноября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В Перми 16−17 ноября зафиксирована неединичная заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Пострадавшие связывают свое недомогание с употреблением в пищу блюд в двух кафе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Цитата из м/ф «Белоснежка и семь гномов». реж. Дэвид Хэнд. 1937. США Ведьма с яблоком

Жителей с пищевым отравлением госпитализировали. Пациенты находятся в инфекционных стационарах. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella.

В настоящее время по факту массового отравлений проводится санитарно — эпидемиологическое расследование. Предприятия общественного питания временно не работают.