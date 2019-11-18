Тегеран, 18 ноября, 2019, 07:33 — ИА Регнум. 17 ноября Начальник полиции Ирана Хоссейн Аштари назвал антиреволюционные организации основными зачинщиками протестов, продолжающихся в Иране уже несколько дней. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Hossein Zohrevand Иранские коммандос

Генерал призвал всех участников протеста уважать утвержденные цены на бензин. Он отметил, что в соответствии с собранными доказательствами ключевую роль в разжигании народного волнения в Иране играют силы, враждебные Исламской революции. Он напомнил о том, что иранская полиция обладает доступом к секретным разведданным, благодаря чему знает истинных зачинщиков протестов.

«Полиция будет бороться с любыми нарушителями, чтобы защитить безопасность граждан Ирана», — подчеркнул Хоссейн Аштари.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.