Пермский край, 18 ноября, 2019, 07:17 — ИА Регнум. В поселке Пожва Юсьвинского района Пермского края под завалами части стены дома оказались два человека, один из них погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Обрушившаяся стена дома в поселке Пожва

По данным ведомства, ЧП произошло 16 ноября. При разборе неэксплуатируемого деревянного одноэтажного здания обрушилась часть стены. Обломками придавило двух работников.

Один человек погиб, второй работник госпитализирован.