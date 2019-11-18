Тегеран, 18 ноября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. 17 ноября Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Ларидажни заявил, что экономическая комиссия Меджлиса, а также судебная власть во главе с Эбрагимом Раиси рассмотрят вопрос о повышении цен на бензин. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Chris Potter Цены на бензин

В ходе закрытого заседания парламента Али Лариджани подчеркнул, что «Меджлис должен проанализировать разницу в счетах людей до и после повышения цен на топливо для того, чтобы прийти к окончательному выводу». Он заявил, что решение проблем иранского народа является главным приоритетом деятельности парламента, поэтому Меджлис не может игнорировать вопрос, возмутивший часть иранских граждан.

Парламентарий отметил, что страна нуждается в мире и спокойствии для того, чтобы «соответствующие должностные лица проанализировали влияние роста цен на бензин на рост цен в других секторах экономики».

Согласно источнику, на заседании парламента присутствовал Секретарь Высшего совета по национальной безопасности ИРИ Али Шахмани, который представил доклад о развитии протестов в разных городах Ирана.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.