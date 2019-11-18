Барнаул, 18 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не видит противоречий в словах ни телеведущей Елены Малышевой, заявившей о бесполезности ряда медицинских анализов, ни вирусолога Виктора Зуева, отметившего, что при патологиях следует пройти диагностику.

Mil.ru В медицинской лаборатории

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM тему «бесполезных анализов», он пояснил:

«Считаю, что правы оба представителя врачебного сообщества. Вирусолог Зуев отметил, что решение о необходимости проведения диагностики должно приниматься в индивидуальном порядке. Разумеется, это необходимо при серьёзных, тяжело протекающих или рецидивирующих инфекциях, когда важным является установление их причины.

В то же время, нельзя не согласиться с доктором Малышевой о бесполезности рутинного проведения диагностики в каждом случае инфекции. Ведь от этого никак не будет зависеть тактика ведения пациента. Более того, чаще всего эффективного этиотропного лечения и не существует, при большинстве случаев подобных инфекций ограничиваются лечением симптомов».

Ранее ИА «НСН» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Виктора Зуева сообщило, что диагностика на любой вирус является полезной. Такой ответ прозвучал в связи с заявлением ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой и её коллеги Андрея Продеуса о бесполезности некоторых анализов, в частности, теста на антитела к хеликобактер пилори, на дисбактериоз и на вирус Эпштейна — Барра.

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