Нижневартовск, Югра, 18 ноября, 2019, 06:29 — ИА Регнум. В Югре пожилой житель Нижневартовска перечислил мошенникам около 8 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МВД России по ХМАО.

Телефонный мошенник

Пенсионер около года тому назад приобрёл в интернете медицинский аппарат за 50 тыс. рублей. Его использование не принесло лечебного эффекта. Месяц назад 77-летнему пенсионеру позвонил «следователь СКР из Москвы», который поинтересовался покупал ли мужчина биологические добавки или медтехнику. Пенсионер признался в бесполезном приобретении.

«Следователь» заявил, мол, полиция арестовала счета компаний-мошенников, и пенсионеру положена компенсация 325 тыс. рублей. Но необходимо перечислить процент за выплаты. Пенсионер деньги переводил — сумма компенсации «от СКР» росла. Аферисты утверждали, что все платежи были возвратными. Таким образом потерпевший в течение месяца перевёл неизвестным лицам около 8 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отмечается, что с начала 2019 года в Югре возбуждено 20 уголовных дел, когда потерпевшие пытались получить компенсации за БАДы или медицинское оборудование. Общая сумма ущерба от таких преступлений составила более 25 млн рублей.