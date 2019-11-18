Болотное, Новосибирская область, 18 ноября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Жертвами пожара в частном доме города Болотное Новосибирской области стали три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар

Пожар охватил частный дом по улице Алтайская около шести часов утра. Прибывшие к месту происшествия пожарные локализовали огонь.

Однако жертв избежать не удалось. В результате пожара, по данным «Рен ТВ», погибли двое детей и один взрослый.

Сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства произошедшего.