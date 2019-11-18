Владивосток, 18 ноября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Холодный южный циклон принёсший в Приморский край сильный ветер и снегопад покинет регион во вторник. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Уборка снега

«ВМЧС сообщили, что снежный циклон, который пришёл в Приморье в ночь на понедельник, к утру вторника 19 ноября покинет регион», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за снежного циклона в Приморском крае задержали 60 самолётов и отменили 60 автобусных рейсов.

Напомним, 16 ноября в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением активного южного циклона.