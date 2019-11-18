«Мы тупеем!»: врач из Югры заявил о фиктивном повышении квалификации
Мегион, Югра, 18 ноября, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Югры проводит проверку по видеообращению врача-лаборанта из Мегиона, который пожаловался на фиктивное повышение квалификации. Видео было опубликовано 14 ноября и набрало на сегодня более 15 тысяч просмотров и массу комментариев в поддержку позиции медика из ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM,
В своём ролике врач-лаборант Владимир Тимочко сообщил о нововведении в больнице Мегиона: неотрывном от рабочего процесса обучении медиков.
Известно, что врачи должны повышать квалификацию раз в пять лет. По словам Владимира Тимочко, ранее они уезжали на обучение в другой город, если по месту жительства не было базы для повышения квалификации, и за 144 учебных часа получали зарплату, командировочные.
По его словам, отныне врачам предлагается учиться в свободное от работы время, либо одновременно работать и учиться.
Когда врач Тимочко напомнил о «священном праве на личную жизнь», ему руководство якобы пояснило, что личная жизнь — не только у него, его не могут освободить от работы и предоставят учебное место на втором этаже больницы.
На данный момент департамент здравоохранения Югры проводит проверку по изложенным в видеообращении врача Тимочко фактам. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.