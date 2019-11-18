Вашингтон, 18 ноября, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Вблизи принадлежащего США Гуама в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,6. Такие данные опубликовала Геологическая служба США.

U.S. Navy Гуам

Очаг залегания был зафиксирован на глубине около 67 км. Эпицентр сейсмической активности располагался на расстоянии в 41 км к северо-западу от населенного пункта Йиго.

Информация о пострадавших, разрушениях и вероятности цунами не поступала.

Напомним, 20 октября в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки возникли в районе побережья Фиджи.