Берлин, 18 ноября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально. Об этом в интервью РИА Новости заявил официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге депутат Александер Ной.

JoachimKohlerBremen СПГ-танкер

«Мы призываем к встречным санкциям против США, — заявил Ной. — …Если …США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США».

«Нам в Европе не нужен американский СПГ», — подытожил свое высказывание депутат бундестага.

Напомним, в Вашингтоне неоднократно высказывались против проекта «Северный поток-2», пугая Европу энергетической зависимостью от России и предлагая в качестве «независимой» альтернативы свой сжиженный газ.