Москва, 18 ноября, 2019, 04:41 — ИА Регнум. В опубликованных архивных документах к 75-летию Словацкого национального восстания говорится о любви всех слоев словацкого населения к Красной армии. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

Словацкие партизаны

«Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоев словацкого населения к Красной армии и братскому русскому народу. Население восхищается Красной армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», — сообщается в политдонесении первого Украинского фронта.

29 августа 1944 года на борьбу с фашистами поднялось 60 тысяч словаков. Словацкое национальное восстание за несколько недель охватило треть всей страны. Восстание было поддержано быстрым продвижением Красной Армии.

Напомним, председатель государственной думы Вячеслав Володин пригласил спикера парламента Словакии Андрея Данко 9 мая на празднование Дня Победы в Москву.