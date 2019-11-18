Лондон, 18 ноября, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Погранслужба Великобритании задержала четыре лодки с 39 мигрантами в проливе Ла-Манш, сообщает газета Evening Standart.

Ggia Мигранты в море

Сообщается, что все задержанные мигранты оказались выходцами из Ирана. Их отправят на медосмотр, а затем передадут миграционной службе в Дувре.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа британская береговая охрана задержала в проливе Ла-Манш три лодки с двадцатью мигрантами на борту. Их передали миграционной службе в Дувре.