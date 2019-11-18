Вашингтон, 18 ноября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии страдают умственными отклонениями и ничего не делают на благо страны. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

« Сумасшедшие, ничего не делающие демократы превращают импичмент в рутинное партизанское оружие, — отметил Трамп . — Это очень плохо для нашей страны, и не то, что имели в виду основатели!»

Кроме того президент попросил не забывать, что президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИДа заявили о том, что никакого давления на них не оказывалось. В результате Украина получила деньги от США без каких-либо условий. «Но почему Германия, Франция не платят?» — сокрушается Трамп.

Напомним, в США продолжаются слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Президента обвиняют в использовании служебного положения в политической борьбе.