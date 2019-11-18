Мехико, 18 ноября, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Из-за политического кризиса в Боливии может разгореться гражданская война, заявил экс-президент страны Эво Моралес в интервью агентству EFE.

Israel_soliz Бронеавтомобиль боливийской армии

«Теперь появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, … они проникли даже в университеты и там собираются в полувоенные группы», — заявил он.

Моралес также призвал граждан Боливии всячески не допускать разжигания гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил действующие боливийские власти в развязывании террора по отношению к неугодным политическим силам. Он добавил, что действия новых властей похожи на беспощадную диктатуру.