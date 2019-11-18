Абакан, 18 ноября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. В Боградском районе Хакасии 17 ноября состоялись досрочные выборы главы Бородинского сельсовета. Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики, ссылаясь на предварительные данные Территориальной избирательной комиссии района, по итогам голосования лидирует выдвинутая КПРФ Елена Думбровская. За неё свои голоса отдали 84,16% избирателей.

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Второе место занял самовыдвиженец Александр Тонков, третье — выдвинутый ЛДПР Георгий Челтыгмашев.

Явка на выборы составила 30,48%.

Напомним, в Бородинский сельсовет входят село Бородино, деревни Полиндейка, Таёжная и Толчея.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года выборы главы Хакасии во втором туре выиграл коммунист Валентин Коновалов.

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