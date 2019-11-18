Гонконг, Китай, 18 ноября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.

Полицейские

Правоохранители заблокировали все входы и выходы с территории политехнического университета, где оказались заблокированы около тысячи нарушителей порядка.

Президент студенческого союза Ляо Цзяньбяо заявил о том, что на заблокированной территории находится по меньшей мере 40 раненых, большая часть из которых пострадала от переохлаждения после воздействия водомёта. Ещё три человека получили травмы глаз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расположившиеся на территории университета протестующие периодически совершали нападения на местных жителей, пытавшихся разобрать баррикады на дороге. Радикалы бросали в жителей кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. 15 ноября стало известно о смерти пожилого санитарного работника, получившего от протестующих удар булыжником по голове.