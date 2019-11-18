Томск, 18 ноября, 2019, 03:11 — ИА Регнум. В связи со снегопадом в Томске бригады «ТомскСАХа» ночью 18 ноября работали в усиленном режиме, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Уборка снега

Основные маршруты общественного транспорта очищали 18 плужно-щёточных машин, дорогу песко-соляной смесью обрабатывали десять пескоразбрасывателей.

Ранее специалисты «ТомскСАХа» уже вывезли с городских улиц более 1000 тонн снега. Его отвозили на три полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке из-за снегопада перекрыли важную дорогу.

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